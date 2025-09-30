Военнослужащие Украины открывали огонь по своим сослуживцам, которые пытались сдаться российским бойцам в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал боец подразделения «Шторм» группировки «Юг» с позывным «Тефтель».
— Была попытка: противник сдавался в плен, поднимал руки, и их же свои обстреливали. Однажды тоже вот случай был: противник находился в одном доме, и их обстрелял их же танк. Это здание все сложилось, они погибли там. Да, четверо там находилось, — рассказал собеседник РИА Новости.
Ранее бывшие солдаты Вооруженных сил Украины, добровольцы батальона имени Максима Кривоноса, взяли в плен шестерых украинских военных. Несмотря на обстрел, бойцам удалось укрыться вместе с пленными.
Украинский солдат Алексей Левченко, сдавшийся в плен российским военным, охарактеризовал свою бригаду фразой «и смех, и грех», заявив, что в ней служили инвалиды и психически больные люди.
Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» при форсировании реки в Днепропетровской области попал под обстрел ВСУ — чтобы остаться незамеченным для украинских дронов, он просидел полчаса под водой, дыша через стебель камыша.