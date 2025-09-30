Мэрия Уфы рассказала о ходе реконструкции парка имени Ленина

В Уфе продолжается масштабная реконструкция парка имени Ленина. О ходе работ сообщила мэрия.
Сейчас в парке завершен демонтаж 114 опор освещения, почти 18 тыс. кв. метров брусчатки, бордюрных каменей и фонтана. На текущем этапе отреставрированы гранитные ступени, лестничные марши, а также основания и крышки памятных орденов на стелах.
— Ведется устройство бетонных оснований для пешеходных дорожек и детской игровой площадки, прокладке инженерных сетей — водоснабжения, канализации и автополива, — добавили в мэрии.
Там напомнили, что во время обустройства парка отремонтируют фонтан, вымостят новые пешеходные дорожки общей площадью более 18 тыс. кв. м., установят более 200 малых архитектурных форм. Кроме того, в парке высадят газоны, цветники и деревья — они займут почти 46 тыс. кв. м. общественного пространства.
Также будет установлена система видеонаблюдения, фонари и светодиодные столбики. Важным компонентом обновлённого парка станет медиацентр и интерактивная площадка с амфитеатром, сценой, светящимися игровыми элементами и навесом с качелями.
— Работы, запланированные на 2025−2026 годы, охватят территорию площадью почти семь гектаров и превратят его в современное и уютное место отдыха для жителей и гостей города, — пообещали в городской администрации.
Напомним, парк имени Ленина находится между улицами Заки Валиди и Тукаева. С одной стороны на него смотрит театр имени Мажита Гафури, а с другой — Белый дом Башкирии. Парк был заложен еще в 70-х годах XIX века уфимским губернатором Сергеем Ушаковым. Сейчас это место является объектом культурного наследия регионального значения. У входа в парк был установлен мемориальный камень в честь принятия Декларации о Государственном суверенитете Башкирии, а справа от входа — четыре стелы, демонстрирующие награды БАССР: два Ордена Ленина, Орден Октябрьской Революции и Орден Дружбы Народов. Также там стоит памятники Александру Матросову и героям гражданской войны.