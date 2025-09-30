Мэрия Уфы рассказала о ходе реконструкции парка имени Ленина

Напомним, парк имени Ленина находится между улицами Заки Валиди и Тукаева. С одной стороны на него смотрит театр имени Мажита Гафури, а с другой — Белый дом Башкирии. Парк был заложен еще в 70-х годах XIX века уфимским губернатором Сергеем Ушаковым. Сейчас это место является объектом культурного наследия регионального значения. У входа в парк был установлен мемориальный камень в честь принятия Декларации о Государственном суверенитете Башкирии, а справа от входа — четыре стелы, демонстрирующие награды БАССР: два Ордена Ленина, Орден Октябрьской Революции и Орден Дружбы Народов. Также там стоит памятники Александру Матросову и героям гражданской войны.