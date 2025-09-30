В Куйбышевском районе Самары без холодной воды остались тысячи жителей

На время проведения работ без холодной воды остались потребители 433 многоквартирных и 2 711 жилых домов, 31 социально-значимого объекта.
«Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей — 30 сентября в 13:00», — сообщили в МЧС.
В ночь на вторник, 30 сентября, в 1:38 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм. ЧП произошло на ул. Старо-Набережная, 14 в Куйбышевском районе Самары.
