Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Татарстана приглашают поменять монеты на бумажные деньги

Акция продлится до 4 октября.

Источник: Комсомольская правда

Центральный банк Российской Федерации объявил о проведении масштабной акции «Монетная неделя», которая продлится до 4 октября 2025 года. В рамках мероприятия жители страны смогут бесплатно обменять накопленные монеты на банкноты в банковских отделениях и крупных торговых сетях.

Организаторы акции установили максимально лояльные условия для участников. Принимаются монеты любого состояния: потемневшие, окисленные, поцарапанные, погнутые и даже просверленные. Для обмена необходимо предъявить паспорт и заполнить заявление. Также предусмотрена возможность зачисления монет на банковский счет.

Для удобства проведения операции рекомендуется предварительно отсортировать монеты по номиналу. При обмене в торговых точках сумма должна быть кратна 50 рублям. К участию принимаются монеты, выпущенные с 1997 года.