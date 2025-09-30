Жителей Татарстана приглашают поменять монеты на бумажные деньги

Центральный банк Российской Федерации объявил о проведении масштабной акции «Монетная неделя», которая продлится до 4 октября 2025 года. В рамках мероприятия жители страны смогут бесплатно обменять накопленные монеты на банкноты в банковских отделениях и крупных торговых сетях.
Организаторы акции установили максимально лояльные условия для участников. Принимаются монеты любого состояния: потемневшие, окисленные, поцарапанные, погнутые и даже просверленные. Для обмена необходимо предъявить паспорт и заполнить заявление. Также предусмотрена возможность зачисления монет на банковский счет.
Для удобства проведения операции рекомендуется предварительно отсортировать монеты по номиналу. При обмене в торговых точках сумма должна быть кратна 50 рублям. К участию принимаются монеты, выпущенные с 1997 года.