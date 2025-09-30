Жителей Татарстана приглашают поменять монеты на бумажные деньги

Центральный банк Российской Федерации объявил о проведении масштабной акции «Монетная неделя», которая продлится до 4 октября 2025 года. В рамках мероприятия жители страны смогут бесплатно обменять накопленные монеты на банкноты в банковских отделениях и крупных торговых сетях.