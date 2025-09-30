Сенатор Перминова напомнила об истекающей 1 октября особенности льгот соцвыплат

Ранее стало известно, что с 2026 года МРОТ увеличат до 27 093 рублей. Мера затронет примерно 4,5 миллиона россиян. Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что с повышением МРОТ в 2026 году также должны увеличиться минимальные размеры выплат по больничным, декретным и отпускным.