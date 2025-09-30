Сенатор Перминова напомнила об истекающей 1 октября особенности льгот соцвыплат

Россиянам, получающим федеральные льготы, необходимо до 1 октября выбрать форму предоставления набора социальных услуг — в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.
Она отметила, что набор социальных услуг является частью господдержки и включает обеспечение лекарствами и медизделиями, санаторно-курортное лечение по показаниям, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
По словам Перминовой, граждане могут получать эти услуги либо в натуральной форме, либо деньгами, что позволяет каждому выбрать наиболее удобный вариант. Для смены способа необходимо до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд.
Сенатор добавила, что сделать это можно через портал «Госуслуги», лично в ПФР или в МФЦ. Она рекомендовала внимательно изучить перечень услуг, чтобы принять решение, которое обеспечит максимальную поддержку и повысит качество жизни, передает «Лента.ру».
Ранее стало известно, что с 2026 года МРОТ увеличат до 27 093 рублей. Мера затронет примерно 4,5 миллиона россиян. Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что с повышением МРОТ в 2026 году также должны увеличиться минимальные размеры выплат по больничным, декретным и отпускным.