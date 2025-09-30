Омск теряет молодых жителей

Согласно прогнозу социально-экономического развития, в ближайшие три года рождаемость в городе будет падать. Это приведет к уменьшению числа детей в образовательных учреждениях. Уже к концу 2025 года дошкольников станет меньше на 4,1 тысячи, а школьников — на 200 человек. Ежегодное сокращение населения составит 0,2−0,4%.