Жених в Египте умер прямо во время свадебного танца с невестой

В Египте жених по имени Ашраф Абу Хакам умер прямо во время свадьбы. Он танцевал с невестой, когда упал замертво. Об этом сообщает Gulf News.
Уточняется, что гости на свадьбе пытались реанимировать мужчину, однако им не удалось привести его в чувство. Прибывшие на место медики установили, что у жениха остановилось сердце.
— Он был полон жизни, улыбался, был взволнован своим будущим, — цитирует слова одного из друзей умершего портал.
До этого 26-летняя блогерша Сараева Адна Рованин-Омербегович впала в кому спустя несколько часов после свадьбы. По предварительным данным, смерть наступила из-за сотрясения мозга, однако официальная версия пока не сообщалась. Правоохранители ожидали результаты вскрытия.
В индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли. На крики прибежали соседи, которые отправились на поиски в лес, но нашли лишь тапочки пропавшей.