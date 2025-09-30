Ричмонд
Жених в Египте умер прямо во время свадебного танца с невестой

В Египте жених по имени Ашраф Абу Хакам умер прямо во время свадьбы. Он танцевал с невестой, когда упал замертво. Об этом сообщает Gulf News.

Уточняется, что гости на свадьбе пытались реанимировать мужчину, однако им не удалось привести его в чувство. Прибывшие на место медики установили, что у жениха остановилось сердце.

— Он был полон жизни, улыбался, был взволнован своим будущим, — цитирует слова одного из друзей умершего портал.

До этого 26-летняя блогерша Сараева Адна Рованин-Омербегович впала в кому спустя несколько часов после свадьбы. По предварительным данным, смерть наступила из-за сотрясения мозга, однако официальная версия пока не сообщалась. Правоохранители ожидали результаты вскрытия.

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли. На крики прибежали соседи, которые отправились на поиски в лес, но нашли лишь тапочки пропавшей.