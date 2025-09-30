Ричмонд
Власти рассказали, что изменится в работе автобусов и трамваев Челябинска с 1 октября

Власти рассказали, что изменится в работе общественного транспорта Челябинска с 1 октября 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, автобусы № 1, 9, 18 и 44 станут ходить чаще. Заявлено об увеличении количества машин и сокращении интервалов.

Автобус № 34 будет заезжать к автовокзалу «Восточные ворота»: в сторону автопарка поедет по улицам Комарова, Завалишина, Бажова, в сторону микрорайона Чурилово — по улицам Бажова, Комарова. В остальном — без изменений.

Изменится график работы автобусов № 35 и 128: первый будет курсировать с понедельника по субботу, второй — только по будням.

Трамваи № 18, 19 и 20, которые сейчас из-за реконструкции моста на улице Черкасская следуют по сокращенным трассам, получат новую временную нумерацию: 18К (улица Чистопольская — депо-2), 19К (микрорайон Першино — Коксохим) и 20К (областная больница — депо-2).