Власти рассказали, что изменится в работе автобусов и трамваев Челябинска с 1 октября

Так, автобусы № 1, 9, 18 и 44 станут ходить чаще. Заявлено об увеличении количества машин и сокращении интервалов.
Автобус № 34 будет заезжать к автовокзалу «Восточные ворота»: в сторону автопарка поедет по улицам Комарова, Завалишина, Бажова, в сторону микрорайона Чурилово — по улицам Бажова, Комарова. В остальном — без изменений.
Изменится график работы автобусов № 35 и 128: первый будет курсировать с понедельника по субботу, второй — только по будням.
Трамваи № 18, 19 и 20, которые сейчас из-за реконструкции моста на улице Черкасская следуют по сокращенным трассам, получат новую временную нумерацию: 18К (улица Чистопольская — депо-2), 19К (микрорайон Першино — Коксохим) и 20К (областная больница — депо-2).