Власти рассказали, что изменится в работе автобусов и трамваев Челябинска с 1 октября

Автобус № 34 будет заезжать к автовокзалу «Восточные ворота»: в сторону автопарка поедет по улицам Комарова, Завалишина, Бажова, в сторону микрорайона Чурилово — по улицам Бажова, Комарова. В остальном — без изменений.