В Иркутской области выявлено 326 случаев коррупции с начала 2025 года

В главке МВД России по Иркутской области прошло очередное заседание Общественного совета, где обсудили ключевые вопросы правоохранительной деятельности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, на встрече подвели промежуточные итоги конкурса «Народный участковый». По результатам первого этапа определены три победителя из Иркутска, Вихоревки и Усть-Илимска. Скоро стартует второй этап, по итогам которого будет выбран один представитель региона для участия в федеральном этапе конкурса.