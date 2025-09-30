Ричмонд
В Иркутской области выявлено 326 случаев коррупции с начала 2025 года

Также зарегистрированы 63 факта продажи алкоголя несовершеннолетним.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В главке МВД России по Иркутской области прошло очередное заседание Общественного совета, где обсудили ключевые вопросы правоохранительной деятельности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, на встрече подвели промежуточные итоги конкурса «Народный участковый». По результатам первого этапа определены три победителя из Иркутска, Вихоревки и Усть-Илимска. Скоро стартует второй этап, по итогам которого будет выбран один представитель региона для участия в федеральном этапе конкурса.

— Усилия сотрудников УЭБиПК ГУ МВД сосредоточены на предотвращении коррупционных проявлений, и их эффективность зависит от консолидации сил полиции и общественности. На сегодняшний день в регионе выявлено 326 фактов преступных проявлений коррупционной направленности, при этом наиболее распространенное и опасное — взяточничество, — рассказали правоохранители.

Особое внимание уделили борьбе с незаконной продажей алкоголя несовершеннолетним. С начала года выявлено 63 таких факта, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Полицейские продолжают проводить регулярные рейды и призывают граждан сообщать о случаях продажи алкоголя подросткам.