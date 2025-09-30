Ричмонд
В пяти районах Ростовской области сбили БПЛА

Из-за атаки беспилотников в двух районах Ростовской области произошел пожар.

В ночь на вторник, 30 сентября, силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Как сообщил губернатор в своем телеграм-канале, в небе над Тарасовским, Миллеровским, Каменским, Чертковским и Шолоховским районами были уничтожены и перехвачены вражеские беспилотные летательные аппараты.

В результате падения обломков дронов в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы в поле, однако пожар был оперативно ликвидирован. Еще два очага низового пожара возникли в Тарасовском районе, на территории Криворожского лесничества. Оба возгорания к утру были локализованы.

В результате воздушной атаки никто из людей не пострадал.

