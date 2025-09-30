Бокавирус валит набок? Нижегородские больницы готовятся к волне гриппа

Уже более 20 тысяч жителей Нижегородской области болеют ОРВИ и гриппом. И это только те, взял официальный больничный. А некоторые к медикам вообще не обращаются и продолжают сеять бациллы вокруг. Полностью закрыты на карантин в регионе пять школ и три детских сада — пока немного. Но нерадостна статистика по «гриппозным» вызовам скорой помощи. Масочный режим возвращается — пока только в стационарах. С подробностями — nn.aif.ru.
Кофе меняет вкус.
«С утра почувствовала, что знобит. К вечеру начала расти температура, к утру следующего дня было уже 39, — рассказывает нижегородка Елена С. — Резко изменились вкусовые ощущения. Например, хороший кофе стал просто отвратительным на вкус».
Елена решила врача не вызывать, лечилась противовирусными препаратами, какие знала, и в итоге почти неделю не вставала с кровати. Потом стало легче, но заложенность носа и кашель беспокоят до сих пор. Хорошо, что чудом из близких никто не заразился.
По данным Роспотребнадзора, сейчас в Нижегородской области число заболевших гриппом и ОРВИ пока ниже среднемноголетнего уровня. За полную минувшую неделю с 15-го по 21 сентября в регионе зарегистрировали 20 тыс. случаев — это плюс 3000 к показателям предыдущей недели.
Первыми начали болеть школьники. В силу перегруженности многих школ в областном центре число детей в одном классе порой достигает 30 человек. Стоит одному чихнуть и начать сморкаться — и другие быстро подхватывают заразу. К 25 сентября на карантин полностью закрыты пять школ в Нижегородской области. Частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 99 классах 35 школ.
Болеют и малыши в детских садах, три детсада уже полном на карантине. 44 отдельные группы в 33 дошкольных учреждениях тоже временно не работают.
«Пик детской заболеваемости был всё же раньше, недели две назад, последствия начала учебного года. Сейчас педиатрам уже чуть спокойнее работается», — объяснила врач-педиатр Марина О.
В полной готовности.
Здравоохранение работает на опережение. Нижегородские стационары готовятся ввести масочный режим для персонала и больных. Ограничат и посещение пациентов. Мера предупредительная, но вполне оправданная. Организм, ослабленный одной болезнью, особенно тяжело переносит грипп или ОРВИ.
«Особенности эпидрежима рекомендуем уточнять в конкретном стационаре», — сообщил Telegram-канал «Бокал прессека».
Нерадостна «гриппозная» статистика вызовов скорой помощи: в структуре вызовов самая большая доля с начала сентября приходится на грипп и пневмонию. Речь об осложнённых течениях, которые требуют госпитализации. Скорее всего, такие пациенты до последнего пытались лечиться самостоятельно.
Новинки эпидсезона.
Какие же вирусы косят нижегородцев в нынешнем эпидсезоне? Пока тут без экзотики. Доминируют риновирус и парагрипп, уточняет Роспотребнадзор. Встречаются аденовирусы, бокавирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и микоплазма. Такие выводы сделали специалисты из обследований 19 тыс. заболевших на 25 сентября.
Но тот же парагрипп с ног сразу не валит. Человек, списывая начавшиеся неприятные ощущения на недомогание, продолжает социальную активность и заражает ещё больше людей вокруг. Парагрипп особенно опасен для маленьких детей. Он способен вызвать сужение гортани, приводящее к затруднению дыхания (круп).
Специалисты рекомендуют привиться от гриппа всем нижегородцам из группы риска, а если вы всё же заболели, не прописывать самим себе антибиотики. Их должен назначать — или не назначать — только врач.
Языком цифр.
Для вакцинации в Нижегородскую область поступило 295 780 доз противогриппозных вакцин для детей и 206 880 для взрослых. В 2025 году в противогриппозной вакцине заменён один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа H1N1 и вирусов гриппа В остались прежними.
К 24 сентября 2025 года прививку против гриппа сделали 399 554 человека (13,1% населения региона), в том числе 147 011 детей (23,7%).