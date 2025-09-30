Бокавирус валит набок? Нижегородские больницы готовятся к волне гриппа

Уже более 20 тысяч жителей Нижегородской области болеют ОРВИ и гриппом. И это только те, взял официальный больничный. А некоторые к медикам вообще не обращаются и продолжают сеять бациллы вокруг. Полностью закрыты на карантин в регионе пять школ и три детских сада — пока немного. Но нерадостна статистика по «гриппозным» вызовам скорой помощи. Масочный режим возвращается — пока только в стационарах. С подробностями — nn.aif.ru.