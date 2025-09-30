Ричмонд
Школьный буллинг в Приморье: эксперты рассказали, как распознать угрозу и защитить ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября, ФедералПресс. В Приморском крае актуализировали комплекс мер по противодействию школьному буллингу. Специалисты краевого кризисного центра подготовили новую базу рекомендаций для педагогов и родителей, нацеленную на раннее выявление травли и развитие эмпатии у детей.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты отмечают, что признаки травли могут проявляться как у ребенка-жертвы, так и у агрессора. По их словам, пострадавший от буллинга ребенок часто испытывает социальную изоляцию, демонстрирует резкое падение успеваемости, страдает от нарушений сна и может иметь физические травмы. В то же время ребенок-агрессор, как правило, постоянно провоцирует конфликты, проявляет недостаток сочувствия к другим и легко раздражается.

«Мы настоятельно рекомендуем родителям и педагогам не игнорировать тревожные сигналы, поскольку своевременное вмешательство способно предотвратить серьезные последствия для всех участников ситуации», — подчеркнули специалисты, комментируя содержание новой памятки.

Согласно обновленным рекомендациям, ребенку, подвергшемуся травле, советуют открыто выражать недовольство действиями обидчика, незамедлительно обращаться за поддержкой к взрослым и сохранять доказательства агрессии для возможного обращения в правоохранительные органы.

Для родителей в новой базе мер предусмотрены конкретные шаги: ежедневное доверительное общение с ребенком, незамедлительное обращение в школу при первых подозрениях и систематическое воспитание эмпатии через обсуждение эмоций и личный пример.

Педагогам рекомендуется внедрять программы по развитию эмоционального интеллекта и регулярно проводить тематические уроки толерантности с привлечением школьных психологов.