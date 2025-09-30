«Не очень понимаю»: Басилашвили обратился к Борисову из-за его успехов в Голливуде

Российский актер Олег Басилашвили оценил успехи Юры Борисова и Марка Эйдельштейна в Голливуде. По его словам, съемки кино там происходят по тем же канонам, что и в России. Именно поэтому Басилашвили не понимает, почему артисты так стремятся в Голливуд.
При этом он отметил, что некоторых зарубежных актеров он действительно считает великими, например, Роберта Де Ниро, Дастина Хоффмана, Аль Пачино.
— Я не очень понимаю, во имя чего? Во имя всемирной славы? Здорово, если удастся сыграть в хорошем фильме. Но почему не пытаться сделать это здесь, на родине. Да, условия похуже, платят меньше. Но не надо забывать о том, что ты оставляешь многомиллионный народ России, — цитирует Басилашвили «КП».
Ранее актер с иронией предложил депутатам запретить роман русского писателя Льва Толстого «Война и мир». По его словам, в произведении «мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах».
В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили, что спектакль «Лето одного года» снят с репертуара. При этом Олег Басилашвили опроверг слухи о завершении карьеры, заявив, что спектакль снят, но сам он продолжит участвовать в других постановках.