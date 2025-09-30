Доцент Го Юйцзе объяснил появление странных облаков в небе над Китаем

Появление облаков необычной формы и цвета на севере Китая можно объяснить конденсационным следом, который остаётся от запуска ракет, заявил доцент Нанкинского университета авиации и космонавтики Го Юйцзе.
Они наблюдались в вечернее время 29 сентября в небе над Пекином, а также провинциями Хэбэй и Шаньси. Жители страны активно распространяли в соцсетях видеозаписи и фотографии этих облаков.
«Подобные явления, вероятно, связаны с конденсационными следами ракет-носителей и баллистических ракет», — сказал эксперт, которого процитировал китайский информационный портал Sina.
В публикации поясняется, что такие облака возникают, когда частицы выхлопных газов от ракет образуют конденсат в верхних слоях атмосферы. При этом проявляется необычный оптический эффект. На территории Шаньси находится один из космодромов КНР.
Напомним, в июле в небе над Москвой было замечено редкое природное явление — облака мамматусы, которые отличаются характерной «мешковатой» формой. Их появление над столицей РФ связали с аномальной жарой и частыми ливнями, которые наблюдались в городе в середине лета.