Доцент Го Юйцзе объяснил появление странных облаков в небе над Китаем

Эксперт Го Юйцзе предположил, что необычные облака на севере Китая появились из-за запуска ракет.

Источник: Аргументы и факты

Появление облаков необычной формы и цвета на севере Китая можно объяснить конденсационным следом, который остаётся от запуска ракет, заявил доцент Нанкинского университета авиации и космонавтики Го Юйцзе.

Они наблюдались в вечернее время 29 сентября в небе над Пекином, а также провинциями Хэбэй и Шаньси. Жители страны активно распространяли в соцсетях видеозаписи и фотографии этих облаков.

«Подобные явления, вероятно, связаны с конденсационными следами ракет-носителей и баллистических ракет», — сказал эксперт, которого процитировал китайский информационный портал Sina.

В публикации поясняется, что такие облака возникают, когда частицы выхлопных газов от ракет образуют конденсат в верхних слоях атмосферы. При этом проявляется необычный оптический эффект. На территории Шаньси находится один из космодромов КНР.

Напомним, в июле в небе над Москвой было замечено редкое природное явление — облака мамматусы, которые отличаются характерной «мешковатой» формой. Их появление над столицей РФ связали с аномальной жарой и частыми ливнями, которые наблюдались в городе в середине лета.