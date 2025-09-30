Отопительный сезон в Петербурге начнется 14 октября

К началу сезона в Петербурге отремонтировали 808 теплотрасс, провели ремонт 2,3 тыс. кровель и 363 тыс. м. инженерных сетей, а также испытали 791 сеть и провели учения с 327 аварийными бригадами.
«В распоряжении коммунальных служб — 1,6 тыс. единиц техники, еще 79 закупаются. Укомплектованность персонала: водители — 93%, механизаторы — 82%, работники ручного труда — 80%», — говорится в сообщении. Комиссия полагает, что городские службы готовы к зиме на 99−100%.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Цивилев попросил разрешить регионам самим определять начало отопительного сезона.