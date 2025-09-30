Стала известна неочевидная причина преждевременного старения

В исследовании приняли участие почти 900 человек. Анализ показал, что у тех, чьи отцы начали курить в 15 лет и раньше, биологический возраст оказался в среднем на 9−15 месяцев больше календарного. Для расчетов использовался метод «эпигенетических часов», отражающий изменения в ДНК и связанный с повышенным риском возрастных заболеваний.