Стала известна неочевидная причина преждевременного старения

Ученые из Университета Бергена в Норвегии установили, что дети мужчин, начавших курить в подростковом возрасте, стареют быстрее своих сверстников. Об этом они сообщили на Конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме.
В исследовании приняли участие почти 900 человек. Анализ показал, что у тех, чьи отцы начали курить в 15 лет и раньше, биологический возраст оказался в среднем на 9−15 месяцев больше календарного. Для расчетов использовался метод «эпигенетических часов», отражающий изменения в ДНК и связанный с повышенным риском возрастных заболеваний.
По словам специалистов, курение в период полового созревания способно повреждать сперматозоиды, и эти изменения передаются детям. При этом привычка к сигаретам у женщин до беременности подобного влияния не показала.
Авторы исследования подчеркнули, что подростковое курение может иметь долгосрочные последствия не только для самих юношей, но и для их будущих потомков. Они считают, что профилактика вредных привычек среди молодежи должна стать важной частью защиты здоровья будущих поколений.
Ранее стало известно, что в России растет количество молодых людей с бесплодием. Случаи бесплодия растут из-за курения вейпов, стресса и малоподвижного образа жизни.