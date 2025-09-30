Аэропорт Братска утвердил осенне-зимнее расписание

Аэропорт Братска утвердил регулярное расписание на осенне-зимний период 2025—2026 годов. Новый график полетов будет действовать с 26 октября по 28 марта. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе авиагавани.
— Мы сохраняем программу полётов по всем ключевым направлениям: в Иркутск — ежедневно вылет из Братска в 09:15. В Новосибирск — ежедневно в 08:35, — поделились в пресс-службе аэропорта.
Рейсы в Москву будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 10:30. Как отмечают в аэропорту, утренние вылеты специально выбраны для удобства пассажиров — они позволяют легко стыковаться с рейсами в крупных авиахабах и лететь в любую точку мира без долгих ожиданий.