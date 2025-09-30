III Игры стран СНГ: Узбекистан за один день завоевал 20 медалей

Спортсмены пополнили копилку команды 20 наградами — 3 золотыми, 3 серебряными и 14 бронзовыми медалями.
Золото
Азамат Каюмов (стендовая стрельба).
Мухаммадюсуф Юсуфжонов (самбо, −71 кг).
Билолбек Абдугаппаров (самбо, −79 кг).
Серебро
Аделина Хасанова (настольный теннис, одиночный разряд).
Валерия Хегай (таэквондо WT, −46 кг).
Гамзат Максетбаев (самбо, −53 кг).
Бронза
Настольный теннис, мужская командная программа.
Настольный теннис, женская командная программа.
Настольный теннис, мужская парная программа.
Настольный теннис, женская парная программа.
Рахматилло Абдурашидов (настольный теннис, одиночный разряд).
Мафтуна Гулимова (настольный теннис, одиночный разряд).
Жавлон Ганиев (плавание, 200 м баттерфляй).
Мухаммадисмоил Рахмонов (плавание, 50 м баттерфляй).
Шохжахон Ахмедов (таэквондо WT, −63 кг).
Мубина Бобосаидова (таэквондо WT, −62 кг).
Аваз Эргашев (самбо, −58 кг).
Давлатжон Казимов (самбо, −64 кг).
Шохжахон Голибов (самбо, −88 кг).
Саидахмад Равшанов (самбо, −98 кг).
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.