Молодежь Башкортостана на окружном этапе ВМП ФНПР Стратегический резерв в Казани

Три дня в сердце Татарстана Казани делегация из Башкортостана представляла свой регион. Все 105 участников форума из 14 регионов Приволжского федерального округа запомнили яркую дружную команду из Башкортостана. Каждый выход серии выступлений отражал уникальный национальный колорит под зажигательные ритмы группы AY YOLA. Федерацию профсоюзов Республики Башкортостан представляла сборная из 12 ярких молодых активистов из профсоюзов образования, здравоохранения, госучреждений, нефтяников, химиков, авиаторов, жизнеобеспечения и Роспрофпром-Башкортостан. В рамках форума проведен конкурс «Молодой профсоюзный лидер». Башкортостан представил победитель республиканского этапа харизматичный Азамат Фазуллин.
Векторы работы молодежного крыла профсоюзов озвучил в своем приветственном слове в режиме ВКС заместитель председателя ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков:
— Есть две важные темы, в которые должна включаться профсоюзная молодежь на практическом уровне: это развитие и имплементирование в тексты документов социального партнерства рекомендации РТК по поддержке лиц с семейными обязанностями и тема наставничества, которая сейчас активно поддерживается. И еще одна важная тема — выступать в качестве проводника информации от федерального уровня до уровня предприятий.
Полномочный представитель председателя ФНПР в ПФО Алексей Ильин:
— Наш округ уникален, — подчеркнул он. — Здесь 6 национальных республик, 1 край, 7 областей. Несмотря на то, что мы уступаем по численности населения Центральному округу, членов профсоюза у нас больше — более 25 процентов.
Алексей Леонидович напомнил о том, что молодежный форум проводится уже в семнадцатый раз, и многие из участников первых форумов уже выстроили карьеру в профсоюзах и других сферах, имея серьезный багаж профессиональных компетенций. Он подчеркнул, что все участники «Стратегического резерва» уже победители и пожелал им с пользой провести предстоящие дни.
Руководитель делегации начальник отдела работы с молодежью ФП РБ Эльвира Ефимова:
— Будущее закладывается в настоящем. От того, как подготовлена к вызовам времени молодежь сегодня, зависит в каком мире мы будем жить уже завтра. Мы готовим новое поколение перспективных профсоюзных лидеров, каждый из которых не просто действующий активист, но и высококлассный специалист, не понаслышке знающий ситуацию на местах. Наша Федерация профсоюзов представила на окружной этап Всероссийской программы Стратегический резерв дружную сильную инициативную команду, которая обеспечила мощную яркую поддержку нашему молодому профсоюзному лидеру.
Заместитель председателя Молодежного совета ФП РБ Мария Шорина:
— Хочу поблагодарить каждого участника форума «Стратегический резерв 2025» за энергичную работу. Верьте в себя, не бойтесь мечтать масштабно и ставить амбициозные цели. Вместе мы создадим сильное, современное профсоюзное движение, которое будет отвечать вызовам времени и защищать интересы каждого работника. Вперёд к новым вершинам профсоюзного движения!
В рамках форума состоялись Пленарная сессия «Молодежная политика 2030. Роль Профсоюза» с обсуждением будущего молодежной политики и ключевой роли Профсоюзов и Стратегическая сессия «Профсоюзы и молодежь. Творим историю вместе», приуроченная к 120-летию профсоюзного движения. Насыщенная деловая программа с привлечением представителей Министерства молодежной политики и министерства информатизации и связи Республики Татарстан и преподавателей вузов Казани, дополнена тренингами и разноплановой практической работой.
Делегация с флагами РБ, ФП РБ, отраслевых профсоюзов, в национальных костюмах и узнаваемом мерче — ярких шарфиках и футболках, запомнилась особенно. Наша молодежь организовала среди участников форума конкурс на лучшую фотографию с тремя представителями разных делегаций, один из которых должен быть именно из Башкортостана. Фотографии делались на фоне пейзажа Башкортостана.
Команда одержала убедительную победу в серии интеллектуальных игр.
Делегация из Башкортостана придала особый дух и колорит форуму, организованному Федерацией профсоюзов Республики Татарстан.