Молодежь Башкортостана на окружном этапе ВМП ФНПР Стратегический резерв в Казани

— Будущее закладывается в настоящем. От того, как подготовлена к вызовам времени молодежь сегодня, зависит в каком мире мы будем жить уже завтра. Мы готовим новое поколение перспективных профсоюзных лидеров, каждый из которых не просто действующий активист, но и высококлассный специалист, не понаслышке знающий ситуацию на местах. Наша Федерация профсоюзов представила на окружной этап Всероссийской программы Стратегический резерв дружную сильную инициативную команду, которая обеспечила мощную яркую поддержку нашему молодому профсоюзному лидеру.