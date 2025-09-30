Дольше века: в Минтруда подсчитали долгожителей Казахстана

Продвигать ценности института семьи среди молодежи призвал Токаев аксакалов.
В Казахстане насчитывается 448 граждан в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Ұлытау, она уже отметила 115-й день рождения.
При этом в ведомстве отметили, что больше всего долгожителей живут в Алматы: там насчитывается 58 долгожителей.
72-летняя трактористка в центре Казахстана активно помогает односельчанам.
Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживает 53 человека в возрасте 100 лет и старше.
На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 37 аксакалов.
В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Ұлытау — 115 лет, Павлодарской области — 113 лет, Жамбылской области — 110 лет.
Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.