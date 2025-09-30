Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дольше века: в Минтруда подсчитали долгожителей Казахстана

АСТАНА, 30 сен — Sputnik. Число долгожителей в Казахстане подсчитали в министерстве труда и социальной защиты.

Источник: Sputnik.kz

Продвигать ценности института семьи среди молодежи призвал Токаев аксакалов.

В Казахстане насчитывается 448 граждан в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Ұлытау, она уже отметила 115-й день рождения.

говорится в сообщении

При этом в ведомстве отметили, что больше всего долгожителей живут в Алматы: там насчитывается 58 долгожителей.

72-летняя трактористка в центре Казахстана активно помогает односельчанам.

Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживает 53 человека в возрасте 100 лет и старше.

На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 37 аксакалов.

В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Ұлытау — 115 лет, Павлодарской области — 113 лет, Жамбылской области — 110 лет.

говорится в сообщении

Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.