Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкентский хокимият пообещал «утихомирить» слишком громкие светофоры

Vaib.uz (Узбекистан. 30 сентября). Жители столицы в последние недели активно жаловались в соцсетях на новые светофоры, установленные на улице Шота Руставели в рамках масштабной реконструкции. Светофоры оснащены звуковыми устройствами для людей с нарушением зрения, однако их громкость оказалась чрезмерной — примерно 90 дБ, что сопоставимо с шумом работающего пылесоса. Люди, живущие и работающие рядом, отмечали, что при такой громкости невозможно спокойно отдыхать дома или сосредоточиться на работе.

Источник: Vaib.Uz

В хокимияте Ташкента прокомментировали ситуацию и признали проблему. По словам представителей администрации, улица пока функционирует в техническом режиме: наладка оборудования продолжается и не все системы включены в рабочий цикл.

Сейчас проводится настройка звуковых сигналов: громкость планируют снизить до уровня 40−50 дБ, что соответствует нормам для городской среды и не мешает жителям. Также система будет автоматически регулировать работу: при снижении пешеходного потока сигнал отключится, а в утренние часы — включится вновь.

В хокимияте заверили, что все временные неудобства исчезнут после завершения наладочных работ. Жителям остаётся лишь дождаться момента, когда «умные» светофоры станут помогать пешеходам, а не будить их среди ночи.