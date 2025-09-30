Ташкентский хокимият пообещал «утихомирить» слишком громкие светофоры

Vaib.uz (Узбекистан. 30 сентября). Жители столицы в последние недели активно жаловались в соцсетях на новые светофоры, установленные на улице Шота Руставели в рамках масштабной реконструкции. Светофоры оснащены звуковыми устройствами для людей с нарушением зрения, однако их громкость оказалась чрезмерной — примерно 90 дБ, что сопоставимо с шумом работающего пылесоса. Люди, живущие и работающие рядом, отмечали, что при такой громкости невозможно спокойно отдыхать дома или сосредоточиться на работе.