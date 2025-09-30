Ташкентский хокимият пообещал «утихомирить» слишком громкие светофоры

В хокимияте Ташкента прокомментировали ситуацию и признали проблему. По словам представителей администрации, улица пока функционирует в техническом режиме: наладка оборудования продолжается и не все системы включены в рабочий цикл.
Сейчас проводится настройка звуковых сигналов: громкость планируют снизить до уровня 40−50 дБ, что соответствует нормам для городской среды и не мешает жителям. Также система будет автоматически регулировать работу: при снижении пешеходного потока сигнал отключится, а в утренние часы — включится вновь.
В хокимияте заверили, что все временные неудобства исчезнут после завершения наладочных работ. Жителям остаётся лишь дождаться момента, когда «умные» светофоры станут помогать пешеходам, а не будить их среди ночи.