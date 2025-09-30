В Узбекистане чиновники снова обещают: к зиме готовы. Поверим ли на этот раз?

В этот раз тоже не обошлось без привычных ритуалов. Главные лица, ответственные за подготовку к зиме, вновь заверяют: «Всё под контролем!». Давайте посмотрим, что они пообещали на этот раз в эфире телеканала «Узбекистан 24» — и сбудутся ли их обещания.
Министерство энергетики: красивые цифры
Первый заместитель министра энергетики Бахтиёр Маматкаримов сообщил, что в Ташкенте к зиме подготовят 53 подстанции, проложат более 9 километров линий электропередачи высокого напряжения и кабельных сетей, а также модернизируют 19 подстанций. Для этого, по его словам, уже выделены все необходимые средства.
Также он подчеркнул, что министерство энергетики и другие профильные организации переведены на круглосуточный режим работы ради подготовки к сезону. Для предотвращения перебоев с электроснабжением и газоснабжением созданы аварийные резервы и бригады. Помимо этого, даны дополнительные поручения по подготовке к зиме социальных объектов, многоэтажных жилых домов и других сооружений.
По словам Маматкаримова, на зиму запланировано обеспечение населения страны более чем 330 тысячами тонн сжиженного газа. Уже сформированы резервы, и аварийные службы приведены в полную готовность. В регионы дополнительно отправлено более 40 тысяч резервных газовых баллонов.
Газ будет, осталось выяснить у кого
Глава «Худудгазтаъминот» Маъруфхон Ходжаев заявил, что все предусмотренные меры по подготовке к этому сезону реализованы в полном объёме и поручения будут выполнены в установленные сроки. Он добавил, что уже создан запас сжиженного газа и заверил, что доставка 330 тыс. тонн сжиженного газа населению будет осуществлена своевременно.
Электричества хватит всем?
Исполняющий обязанности председателя правления «Национальных электрических сетей Узбекистана» Дадажон Исакулов сообщил, что подготовка к зиме завершена.
По его словам, в этом году ожидается рост потребления электроэнергии до 300 млн кВт·ч (видимо, имеется в виду суточное потребление — прим. ред.). При этом прогнозируется, что максимальная мощность превысит 13 ГВт. До 5 октября, добавил он, страна будет полностью готова к прохождению осенне-зимнего сезона.
«Глава государства поручил ряд задач в этом направлении. При их выполнении страна сможет пройти осенне-зимний сезон без перебоев», — подчеркнул он.
Хокимият Ташкента: все успеем
Первый заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов признал: президент дал критическую оценку подготовке столицы. В столице остаётся 661 многоквартирный дом, который пока не прошёл профилактические работы. Дано поручение обеспечить их готовность до 1 октября.
По его словам, программа модернизации энергосистемы Ташкента стоимостью 64 млрд сумов предусматривает замену 319 км кабельных линий и модернизацию 48 трансформаторных подстанций. Поставлена задача завершить первую часть работ к 1 ноября.
Верим ли мы в эти обещания?
Слышать подобные обещания мы привыкли из года в год. Всё вроде бы красиво на бумаге: резервы созданы, бригады готовы, техника модернизируется, контроль усилен. Но стоит прийти первым холодам — и всплывают старые проблемы: перебои с электричеством, отключения газа, замёрзшие батареи и привычные объяснения: «неожиданные морозы», «технические неисправности» или «повышенная нагрузка».
Остаётся надеяться, что в этот раз всё-таки всё будет иначе и зима действительно пройдет без сюрпризов. Или традиция вновь возьмёт верх?