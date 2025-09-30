В Узбекистане чиновники снова обещают: к зиме готовы. Поверим ли на этот раз?

Vaib.uz (Узбекистан. 30 сентября). В Узбекистане уже давно сложилась своеобразная традиция: каждую осень чиновники, отвечающие за подготовку к отопительному сезону, уверяют, что этой зимой всё будет под контролем. Звучат громкие заявления, приводятся внушительные цифры, перечисляются все меры, которые якобы уже реализованы. Однако год за годом, когда приходит зима, выясняется, что проблемы остаются: где-то не хватает газа, где-то пропадает свет, а люди пишут жалобы в соцсетях.