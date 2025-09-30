Ричмонд
В Узбекистане чиновники снова обещают: к зиме готовы. Поверим ли на этот раз?

Vaib.uz (Узбекистан. 30 сентября). В Узбекистане уже давно сложилась своеобразная традиция: каждую осень чиновники, отвечающие за подготовку к отопительному сезону, уверяют, что этой зимой всё будет под контролем. Звучат громкие заявления, приводятся внушительные цифры, перечисляются все меры, которые якобы уже реализованы. Однако год за годом, когда приходит зима, выясняется, что проблемы остаются: где-то не хватает газа, где-то пропадает свет, а люди пишут жалобы в соцсетях.

Источник: Vaib.Uz

В этот раз тоже не обошлось без привычных ритуалов. Главные лица, ответственные за подготовку к зиме, вновь заверяют: «Всё под контролем!». Давайте посмотрим, что они пообещали на этот раз в эфире телеканала «Узбекистан 24» — и сбудутся ли их обещания.

Министерство энергетики: красивые цифры

Первый заместитель министра энергетики Бахтиёр Маматкаримов сообщил, что в Ташкенте к зиме подготовят 53 подстанции, проложат более 9 километров линий электропередачи высокого напряжения и кабельных сетей, а также модернизируют 19 подстанций. Для этого, по его словам, уже выделены все необходимые средства.

Также он подчеркнул, что министерство энергетики и другие профильные организации переведены на круглосуточный режим работы ради подготовки к сезону. Для предотвращения перебоев с электроснабжением и газоснабжением созданы аварийные резервы и бригады. Помимо этого, даны дополнительные поручения по подготовке к зиме социальных объектов, многоэтажных жилых домов и других сооружений.

По словам Маматкаримова, на зиму запланировано обеспечение населения страны более чем 330 тысячами тонн сжиженного газа. Уже сформированы резервы, и аварийные службы приведены в полную готовность. В регионы дополнительно отправлено более 40 тысяч резервных газовых баллонов.

Газ будет, осталось выяснить у кого

Глава «Худудгазтаъминот» Маъруфхон Ходжаев заявил, что все предусмотренные меры по подготовке к этому сезону реализованы в полном объёме и поручения будут выполнены в установленные сроки. Он добавил, что уже создан запас сжиженного газа и заверил, что доставка 330 тыс. тонн сжиженного газа населению будет осуществлена своевременно.

Электричества хватит всем?

Исполняющий обязанности председателя правления «Национальных электрических сетей Узбекистана» Дадажон Исакулов сообщил, что подготовка к зиме завершена.

По его словам, в этом году ожидается рост потребления электроэнергии до 300 млн кВт·ч (видимо, имеется в виду суточное потребление — прим. ред.). При этом прогнозируется, что максимальная мощность превысит 13 ГВт. До 5 октября, добавил он, страна будет полностью готова к прохождению осенне-зимнего сезона.

«Глава государства поручил ряд задач в этом направлении. При их выполнении страна сможет пройти осенне-зимний сезон без перебоев», — подчеркнул он.

Хокимият Ташкента: все успеем

Первый заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов признал: президент дал критическую оценку подготовке столицы. В столице остаётся 661 многоквартирный дом, который пока не прошёл профилактические работы. Дано поручение обеспечить их готовность до 1 октября.

По его словам, программа модернизации энергосистемы Ташкента стоимостью 64 млрд сумов предусматривает замену 319 км кабельных линий и модернизацию 48 трансформаторных подстанций. Поставлена задача завершить первую часть работ к 1 ноября.

Верим ли мы в эти обещания?

Слышать подобные обещания мы привыкли из года в год. Всё вроде бы красиво на бумаге: резервы созданы, бригады готовы, техника модернизируется, контроль усилен. Но стоит прийти первым холодам — и всплывают старые проблемы: перебои с электричеством, отключения газа, замёрзшие батареи и привычные объяснения: «неожиданные морозы», «технические неисправности» или «повышенная нагрузка».

Остаётся надеяться, что в этот раз всё-таки всё будет иначе и зима действительно пройдет без сюрпризов. Или традиция вновь возьмёт верх?