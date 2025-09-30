Депутат Нилов рассказал о выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека

Пенсионерам в ряде регионов назначат дополнительные выплаты к Дню пожилого человека. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов, подчеркнув, что на федеральном уровне такого решения не принято, и инициатива остается за местными властями.
Он отметил, что выплаты предусмотрены для жителей Ненецкого автономного округа, Ямала, Приморья, а также Ярославской, Рязанской и Челябинской областей. Размер средств будет зависеть от возможностей региональных бюджетов.
Депутат уточнил, что в Москве подобных начислений по случаю праздника не планируется. По его словам, именно отдельные субъекты заложили такие выплаты в свои бюджеты, передает РИА Новости.
Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что в России есть редкая возможность получать сразу две пенсии, но она доступна только по строго определенным условиям. Он отметил, что военнослужащие, выслужившие положенный срок, после достижения возраста для страховой пенсии могут оформить ее дополнительно. При этом военная пенсия идет за службу, а страховая — за гражданский стаж с уплатой взносов, фиксированная часть страховой при этом не начисляется.