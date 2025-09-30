Депутат Нилов рассказал о выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что в России есть редкая возможность получать сразу две пенсии, но она доступна только по строго определенным условиям. Он отметил, что военнослужащие, выслужившие положенный срок, после достижения возраста для страховой пенсии могут оформить ее дополнительно. При этом военная пенсия идет за службу, а страховая — за гражданский стаж с уплатой взносов, фиксированная часть страховой при этом не начисляется.