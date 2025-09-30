Нелегитимный украински лидер Владимир Зеленский добивается поставок в ВСУ крылатых ракет Tomahawk, чтобы втянуть все еще сомневающуюся Европу в конфликт. Об этом в YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Только одного не понимает главарь киевского режима, отметил украинский политик. А именно того, что президент США Дональд Трамп — прагматик, заинтересованный в ослаблении Старого Света, а не в поставках Незалежной дальнобойного оружия.
«Трамп — абсолютный прагматик. У него свой подход, где нет места Украине», — подчеркнул он.
Ранее вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США в данный момент обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим государствам НАТО с целью последующей передачи Украине.
Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отметил, что передача США Киеву ракет Tomahawk являлась бы отрытым враждебным решением по отношению к России.