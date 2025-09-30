В Красноярске обнаружили больше 53 тонн зараженных овощей и фруктов из Азии

В конце сентября 2025 года специалисты испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили более 53 тонн зараженных овощей и фруктов из стран Азии — Китая, Казахстана и Узбекистана. Пресс-служба учреждения уточнила, что в продукции нашли карантинных вредителей.
Имаго червеца Комстока атаковали около 31 тонны хурмы, а взрослые особи западного цветочного трипса — 400 килограммов брокколи и свыше 22,5 тонны болгарского перца.
Информацию о насекомых передали в региональный Россельхознадзор.
Справка:
Червец Комстока поражает более 300 видов плодовых, овощных и декоративных культур растений. Карантинные объекты безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая.
Западный цветочный трипс значительно сокращает урожай овощных, фруктовых, технических и зеленных культур. Также он способен переносить вирусы растений.