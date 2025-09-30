В Красноярске обнаружили больше 53 тонн зараженных овощей и фруктов из Азии

В конце сентября 2025 года специалисты испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили более 53 тонн зараженных овощей и фруктов из стран Азии — Китая, Казахстана и Узбекистана. Пресс-служба учреждения уточнила, что в продукции нашли карантинных вредителей.