Орлова рассказала, почему выбрала Бородину в качестве крестной для дочери

Российская певица Ольга Орлова рассказала, почему выбрала телеведущую Ксению Бородину крестной матерью для своей дочки. По ее словам, Бородина — надежный человек.

— Она лучшая крестная мама, лучшая из лучших. Почему? Потому что, если с тобой вдруг что-то случается, ты можешь положиться на этого человека. И я уверена, что, если завтра меня не станет, Ксюша даст Ане не меньше, а, может, даже больше, чем своим детям, и для меня это показатель, — отметила Орлова в шоу «Ваша Наташа», выпуск доступен на YouTube.

Певица также рассказала, что столкнулась с выкидышами и замершими беременностями. По ее словам, в таких ситуациях«нужно относиться к этому не как к потере ребенка, а как к потере беременности».

Ранее стало известно, что Ольга Орлова появилась на свадьбе телезвезды Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова без нижнего белья. Она рассказала, что под ее наряд было просто невозможно надеть нижнее белье. Бородина вышла замуж за Сердюкова 4 июня. Они расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе.