До какого числа нужно переобуть машину на зимнюю резину

Каждую осень автомобилисты встают перед дилеммой — когда именно поменять шины на зимние? Руководитель отдела качества продукции и технического обучения «Мотор-Плейс» Максимильян Павлов дал несколько советов.
Точной даты, когда нужно поменять автомобильную резину, нет, отметил эксперт. Каждый год все зависит от погоды, поэтому нужно ориентироваться на мнение синоптиков, посоветовал он. Главное — не пропустить первый снегопад, переобуть машину заранее, а иначе придется ехать по скользкой дороге и ждать в очереди в автосервисе, предупредил Павлов.
Лучше всего менять шины тогда, когда среднесуточные температуры снизятся ниже +5 — +7 градусов. В столь прохладную погоду летняя резина теряет свои качества, поэтому автомобиль начинает хуже тормозить, пояснил эксперт.
Главное — помнить, что в большинстве регионов России переобуть машину нужно до 1 декабря. После этого за шины не по сезону могут выписать штраф в 500 рублей, рассказал Максимильян Павлов в интервью радио Sputnik.