До какого числа нужно переобуть машину на зимнюю резину

Точной даты, когда нужно поменять автомобильную резину, нет, отметил эксперт. Каждый год все зависит от погоды, поэтому нужно ориентироваться на мнение синоптиков, посоветовал он. Главное — не пропустить первый снегопад, переобуть машину заранее, а иначе придется ехать по скользкой дороге и ждать в очереди в автосервисе, предупредил Павлов.