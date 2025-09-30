На улице пасмурно и прохладно, а без света еще и тоскливо: Жители Кишинёва опять останутся без электричества — публикуем адреса

Жители трёх секторов Кишинёва останутся сегодня без электричества.
О запланированных на 30 сентября отключениях сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
В. Лупу, 30, 30A, 32, 32A, 34, 34/1, 34/2, 34/4, 36, 42P, 42R, 42Ț — с 09:00 до 16:00.
И. Раду, 24, 29, И. Крянгэ, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 49/2, 49/3, 74, 74/1, П. Унирий Принчипателор, 1, 3, Фечоарей, 1−23, 2−20, M. Лермонтова, 80/1, Рогулень, 5 — с 09:10 до 16:00.
Г. Кодряну, 77, Драгомирна, 28, 28/1, 30/1, Скитулуй, 1/9, 10A, 19 — с 09:30 до 16:00.
Центр:
Жубилеулуй, 26−38 — с 08:50 до 16:00.
А. Бернардацци, 3, A. Матеевича, 1−13, 21, 25, 2−34, Армянская, 1, 2, А. Крихан, 2, 4, 9/1, В. Александри, 14, 16, 39, 47, 51−55, 59 — с 09:00 до 16:00.
Чеканы:
А. Руссо, 13A — с 09:00 до 17:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.
В соцсетях ходят слухи, что оппозиционные силы сами не хотели приходить к власти (далее).
Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.
Уже с 29 сентября власть не ноет о военной российской угрозе, о десятках тысяч военных из России, о том, что наш аэропорт под угрозой, а из Приднестровья готовы идти маршем на Одессу (далее).
«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.
Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов (далее).