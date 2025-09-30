Нагрузка на омскую скорую помощь продолжает расти

На предыдущей неделе, с 15 по 21 сентября 2025 года, было зафиксировано 6212 вызовов, что тогда также превышало показатели предшествующей семидневки на 2,1%. Среднесуточная нагрузка в тот период составляла 887 вызовов при 2377 госпитализациях. Базовой точкой отсчета служат данные с 8 по 14 сентября 2025 года, когда было выполнено 6084 вызова с среднесуточным показателем 869 обращений и 2457 госпитализациями.