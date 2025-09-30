Нагрузка на омскую скорую помощь продолжает расти

БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» опубликовала статистику работы за три сентябрьские недели 2025 года, демонстрирующую устойчивый рост нагрузки на медицинские бригады. С 22 по 28 сентября 2025 года подстанции скорой помощи выполнили 6300 вызовов к пациентам, что на 1,4% больше, чем на предыдущей неделе. Среднесуточная нагрузка составила 900 вызовов, а количество госпитализаций достигло 2492.
На предыдущей неделе, с 15 по 21 сентября 2025 года, было зафиксировано 6212 вызовов, что тогда также превышало показатели предшествующей семидневки на 2,1%. Среднесуточная нагрузка в тот период составляла 887 вызовов при 2377 госпитализациях. Базовой точкой отсчета служат данные с 8 по 14 сентября 2025 года, когда было выполнено 6084 вызова с среднесуточным показателем 869 обращений и 2457 госпитализациями.
Статистика демонстрирует последовательное увеличение количества вызовов на протяжении всего рассматриваемого периода.