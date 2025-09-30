Ричмонд
Нагрузка на омскую скорую помощь продолжает расти

По данным БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», количество вызовов увеличивается третью неделю подряд.

БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» опубликовала статистику работы за три сентябрьские недели 2025 года, демонстрирующую устойчивый рост нагрузки на медицинские бригады. С 22 по 28 сентября 2025 года подстанции скорой помощи выполнили 6300 вызовов к пациентам, что на 1,4% больше, чем на предыдущей неделе. Среднесуточная нагрузка составила 900 вызовов, а количество госпитализаций достигло 2492.

На предыдущей неделе, с 15 по 21 сентября 2025 года, было зафиксировано 6212 вызовов, что тогда также превышало показатели предшествующей семидневки на 2,1%. Среднесуточная нагрузка в тот период составляла 887 вызовов при 2377 госпитализациях. Базовой точкой отсчета служат данные с 8 по 14 сентября 2025 года, когда было выполнено 6084 вызова с среднесуточным показателем 869 обращений и 2457 госпитализациями.

Статистика демонстрирует последовательное увеличение количества вызовов на протяжении всего рассматриваемого периода.