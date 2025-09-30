Автобусы в челябинский аэропорт станут ходить чаще

В учреждении сообщили, что количество транспорта с 1 октября также увеличат на автобусных маршрутах № 9, 18 и 44. Автобус № 34 начнет заезжать к автовокзалу «Восточные ворота». Также в октябре изменится график работы маршрутов № 35 «Приборостроителей — Новосинеглазово» и 128 «Челябинск (Петра Столыпина) — Копейск».