Автобусы в челябинский аэропорт станут ходить чаще

В Челябинске усилят работу автобусного маршрута № 1 «Автовокзал Центральный — Аэропорт». Об этом рассказали в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Источник: Комсомольская правда

В учреждении сообщили, что количество транспорта с 1 октября также увеличат на автобусных маршрутах № 9, 18 и 44. Автобус № 34 начнет заезжать к автовокзалу «Восточные ворота». Также в октябре изменится график работы маршрутов № 35 «Приборостроителей — Новосинеглазово» и 128 «Челябинск (Петра Столыпина) — Копейск».

«Автобусы № 35 будут курсировать с понедельника по субботу, автобусы № 128 — только по будням», — отметили в учреждении.

Трамваи № 18, 19 и 20, которые сейчас из-за реконструкции моста на улице Черкасской курсируют по сокращенным трассам, получат новую временную нумерацию: № 18к, 19к 20к.