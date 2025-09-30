Автобусы в челябинский аэропорт станут ходить чаще

В учреждении сообщили, что количество транспорта с 1 октября также увеличат на автобусных маршрутах № 9, 18 и 44. Автобус № 34 начнет заезжать к автовокзалу «Восточные ворота». Также в октябре изменится график работы маршрутов № 35 «Приборостроителей — Новосинеглазово» и 128 «Челябинск (Петра Столыпина) — Копейск».
«Автобусы № 35 будут курсировать с понедельника по субботу, автобусы № 128 — только по будням», — отметили в учреждении.
Трамваи № 18, 19 и 20, которые сейчас из-за реконструкции моста на улице Черкасской курсируют по сокращенным трассам, получат новую временную нумерацию: № 18к, 19к 20к.