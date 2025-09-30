Электричество частично отключилось в Иркутском районе

Аварийное отключение электричества произошло в Иркутском районе сегодня, 30 сентября, в 12:14. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов в деревне Карлук на улицах 2-я Трактовая, Агея Гранина, Александра Вампилова, Алексея Леонова, Валентина Распутина, Генерала Белобородова, Дорожная, Евгения Евтушенко, Кудинская, Лермонтова, Ломоносова, Маршала Жукова, Мичурина, Михаила Тюрнева, Мира, Новая, Российская, Трактовая, Чапаева, Юрия Ножикова, а также часть домов в ДНТ Уютное, ДНТ Мечта, ДНТ Южный, СНТ Росинка, СНТ Экспериментальный, пишет ИА IrkutskMedia.