Мессенджер MAX признали в США: насколько безопасна российская разработка

Режим повышенной безопасности предусматривает установку параметров конфиденциальности по умолчанию в «Контактах» школьника. В соответствии с такими настройками, пользователя можно найти и написать ему сообщение лишь от тех лиц, у которых уже сохранен его контакт в системе МАХ. В целях усиления защиты все контакты в сервисе «Сферум» подлежат обязательной процедуре верификации. Сотрудники образовательных учреждений — администраторы — подтверждают списки учащихся и преподавателей, а также осуществляют их синхронизацию с электронными дневниками.