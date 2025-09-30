«Реал Мадрид» потратил миллионы на полный выкуп отеля в Алма-Ате

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» предпринял беспрецедентные меры для обеспечения спокойной подготовки к матчу Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата», полностью выкупив на три дня весь отель в Алма-Ате. Согласно информации SHOT, руководство клуба заплатило 42 миллиона рублей за бронирование всех 277 номеров отеля с 28 сентября по 1 октября.
Средняя стоимость проживания в этот период составляла 375 долларов за стандартный номер и 560 долларов за люкс в сутки. В отеле разместилась делегация «Реала» численностью более 40 человек, включая игроков и персонал.
Однако даже такие экстраординарные меры не позволили создать футболистам необходимые условия для тишины и покоя. Многочисленные болельщики собрались у здания гостиницы, чтобы поддержать свою любимую команду, что свело на нет все усилия по изоляции игроков от внешнего шума.
Ранее сообщалось, что игрокам «Кайрата» пообещали автомобили, если они победят «Реал».
