«Реал Мадрид» потратил миллионы на полный выкуп отеля в Алма-Ате

Однако даже такие экстраординарные меры не позволили создать футболистам необходимые условия для тишины и покоя. Многочисленные болельщики собрались у здания гостиницы, чтобы поддержать свою любимую команду, что свело на нет все усилия по изоляции игроков от внешнего шума.