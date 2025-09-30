Ричмонд
VG: Дрон заметили над норвежским газовым месторождением в Северном море

Полиция Норвегии начала расследовать полет беспилотника над газовым месторождением Слейпнер.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Норвегии начала расследование по факту полета беспилотного летательного аппарата над газодобывающей платформой. Сообщение об инциденте поступило от сотрудников, работавших на месторождении Слейпнер в Северном море, которое принадлежит государственной энергетической компании Equinor. Об этом пишет издание VG.

По данным правоохранительных органов, дрон был замечен персоналом, находившимся на морской платформе. В настоящее время по данному происшествию проводится расследование для установления всех обстоятельств.

Норвежское издание VG обратилось за разъяснениями к представителям компании Equinor. Однако в энергетической компании категорически отказались предоставлять какую-либо информацию и комментировать произошедший инцидент.

KP.RU ранее сообщал, что в Дании были зафиксированы полеты беспилотников вблизи ряда аэропортов. Полиция Южной Ютландии отметила, что дроны наблюдались около аэропортов Ольборга, Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа, где располагается авиабаза Королевских ВВС.