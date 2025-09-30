VG: Дрон заметили над норвежским газовым месторождением в Северном море

Полиция Норвегии начала расследование по факту полета беспилотного летательного аппарата над газодобывающей платформой. Сообщение об инциденте поступило от сотрудников, работавших на месторождении Слейпнер в Северном море, которое принадлежит государственной энергетической компании Equinor. Об этом пишет издание VG.