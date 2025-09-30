Ричмонд
12 БПЛА сбили над Ростовской областью

В ночь на 30 сентября над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 30 сентября, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью 12 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего по стране за минувшую ночь перехватили и уничтожили 81 дрон. 26 из них сбили над Воронежской областью, 25 — над Белгородской, 11 — над Курской и семь — над Волгоградской областями.

