12 БПЛА сбили над Ростовской областью

В ночь на вторник, 30 сентября, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью 12 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего по стране за минувшую ночь перехватили и уничтожили 81 дрон. 26 из них сбили над Воронежской областью, 25 — над Белгородской, 11 — над Курской и семь — над Волгоградской областями.
Подпишись на нас в Telegram!
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше