Baza: Все криптообменники в «Москва-Сити» закрылись после рейдов силовиков

В «Москва-Сити» прекратили работу все криптообменники после рейдов силовиков. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщает Baza.
Отмечается, что постоянные визиты правоохранителей в обменники Rapira и Mosca, а также изъятие у них крупных сумм вызвали тревогу у остальных владельцев точек в деловом центре.
В результате все обменники отключили возможность пополнения и вывода средств офлайн. Представители площадок заявили, что прикладывают максимум усилий для восстановления работы, передает Telegram-канал.
Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур на протяжении уже трех недель якобы наведываются в международный деловой центр «Москва-Сити» в столице. Причина их визита кроется в незаконном выводе денег в Дубай, именно поэтому правоохранители проверяют криптообменники.
К сотрудникам полиции в Москве обратился мужчина, который сообщил, что у него украли криповалюту. Все произошло в обменном пункте в центре города. По данным правоохранителей, предварительная сумма ущерба составила более 21,4 миллиона рублей.