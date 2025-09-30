Россиянам назвали средство, которое сможет заменить паспорт в повседневной жизни

Ранее в Минцифры РФ заявили о проработке сценариев использования QR-кода для подтверждения личности в магазинах, кинотеатрах и музеях. Ведомство также планирует расширять применение цифровых документов на финансовый сектор и МФЦ. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев сообщил «Известиям», что сейчас рассматриваются законопроекты о расширении перечня электронных документов — от паспортов до студенческих билетов и водительских удостоверений. Баджурак считает, что использование цифровых документов обеспечит удобство и повысит уровень конфиденциальности данных граждан.