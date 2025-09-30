Россиянам назвали средство, которое сможет заменить паспорт в повседневной жизни

Баджурак считает, что паспорт можно будет заменить на QR-код с помощью сервиса Госдоки.
Россияне смогут предъявлять QR-код вместо паспорта для подтверждения личности в ряде организаций уже в ближайшем будущем. Об этом сообщил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
«Сейчас в приложении “Госуслуги” кнопки генерации QR-кода паспорта нет, в перспективе этот функционал будет реализован через сервис “ГосДоки” внутри “Госуслуг”», — отметил Баджурак. Он подчеркнул, что использование QR-кода останется добровольной опцией.
Ранее в Минцифры РФ заявили о проработке сценариев использования QR-кода для подтверждения личности в магазинах, кинотеатрах и музеях. Ведомство также планирует расширять применение цифровых документов на финансовый сектор и МФЦ. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев сообщил «Известиям», что сейчас рассматриваются законопроекты о расширении перечня электронных документов — от паспортов до студенческих билетов и водительских удостоверений. Баджурак считает, что использование цифровых документов обеспечит удобство и повысит уровень конфиденциальности данных граждан.