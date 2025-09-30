Штраф на 28 млрд тенге выписали в Павлодаре

По данному факту субъект привлекли к административной ответственности по ч.6 ст. 328 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 10 тысяч процентов от ставки платы за захоронение отходов в отношении количества отходов, накопленных или захороненных сверх установленного лимита.