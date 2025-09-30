Штраф на 28 млрд тенге выписали в Павлодаре

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при проведении природоохранной прокуратурой анализа по вопросам соблюдения экологического законодательства установлены факты несоблюдения разрешительных документов.
Были инициированы проверки. По их результатам экологи установили превышение объема размещения твердых бытовых отходов сверх установленного лимита в деятельности ТОО «ЭкоАлем-ПВ».
По данному факту субъект привлекли к административной ответственности по ч.6 ст. 328 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 10 тысяч процентов от ставки платы за захоронение отходов в отношении количества отходов, накопленных или захороненных сверх установленного лимита.
В результате сумма штрафа составила 28,4 млрд тенге.
Апелляционной инстанцией постановление суда первой инстанции о привлечении товарищества к административной ответственности оставлено без изменения.