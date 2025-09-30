Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автовокзал в Перми начал продавать билеты только за наличку

В электронной системе по продаже билетов произошел сбой.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтранс 29 сентября сообщил о сбое оборудования в электронной системе по продаже билетов ООО «Автовокзалы Прикамья». Некорректная работа сделала невозможной покупку билетов на межмуниципальные автобусы на сайте и в мобильном приложении предприятия, кассах автовокзала в Перми через банковские терминалы.

Специалисты провайдера по предоставлению услуг приступили к устранению неполадки. Они произвели замену модуля на коммутаторе. Работу сервиса восстановили в кратчайшие сроки.

На время восстановительных работ в кассах автовокзал «Пермь» продажу билетов осуществляли только за наличный расчет.