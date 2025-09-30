Автовокзал в Перми начал продавать билеты только за наличку

Краевой Минтранс 29 сентября сообщил о сбое оборудования в электронной системе по продаже билетов ООО «Автовокзалы Прикамья». Некорректная работа сделала невозможной покупку билетов на межмуниципальные автобусы на сайте и в мобильном приложении предприятия, кассах автовокзала в Перми через банковские терминалы.