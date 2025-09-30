Матвиенко отметила сплоченность жителей воссоединенных регионов

Желание обеспечить уверенность в завтрашнем дне для себя и своих детей, растить их в независимой и сильной стране, стремление к позитивным переменам в экономике и социальной сфере предопределили свободный и осознанный выбор людей, подчеркнула она. «Сегодня в Донецкой Народной Республике реализуются масштабные инфраструктурные проекты, вводятся в эксплуатацию современные инженерные сооружения, объекты здравоохранения и образования. Руководство региона делает все возможное для обеспечения безопасности и повышения благополучия его жителей, предоставления им всех прав и возможностей, которыми пользуются граждане Российской Федерации», — говорится в поздравлении.