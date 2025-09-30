Ушла из жизни Почетный гражданин Красноярска и участница ВОВ Галина Крикун

В Красноярске на 102-м году жизни умерла Галина Сергеевна Крикун — Почетный гражданин города и участница Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в администрации Центрального района.
Галина Сергеевна родилась в 1924 году в городе Заозерный Рыбинского района Красноярского края. Она росла в большой семье, у родителей женщины было пятеро детей.
После школы Галина Крикун устроилась на слюдяную фабрику, где с 1942 года колола ножом слюду и удаляла дефекты пластин. Позже, во время советско-японской войны, она получила образование радистки и отправилась на военную службу в Маньчжурии.
В 1945 году Галина Сергеевна вернулась домой и вышла замуж. Ее супруг, Михаил Самсонович Крикун, также принимал участие в Великой Отечественной войне и после нее трудился в УВД Красноярского края.
В семье родились двое детей. В Красноярске Галина Крикун окончила курсы бухгалтеров и получила звание Почетного гражданина города в 2025 году.