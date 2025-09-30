Shot: «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алма-Ате

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алма-Ате, заплатив за это 42 миллиона рублей. Это было сделано для того, чтобы организовать тишину футболистам. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.