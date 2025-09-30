Shot: «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алма-Ате

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алма-Ате, заплатив за это 42 миллиона рублей. Это было сделано для того, чтобы организовать тишину футболистам. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
Руководство ФК приняло решение выкупить все номера отеля с 28 сентября по 1 октября. Однако фанаты все равно окружили InterContinental и поджидали футболистов на выходе.
— Один из казахов обратился к проходящему (Килиану — прим. «ВМ») Мбаппе со словами: «Салам алейкум, брат!» Нападающий «Реала» ответил «Алейкум ассалам», — передает Telegram-канал.
Между испанским клубом и казахским «Кайратом» пройдет матч Лиги чемпионов.
