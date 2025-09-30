Токамак станет первым демонстрационным термоядерным реактором

«Токамаки вышли вперед не случайно. В концепцию токамака была заложена весьма плодотворная дебютная идея, а именно — одна и та же конфигурация тока и магнитного поля обеспечивала и нагрев, и удержание плазмы. Все остальные системы (проекты термоядерного реактора — прим. ТАСС) должны порознь заботиться об обеспечении этих условий — удержание, устойчивость и нагрев плазмы. Поэтому преимущество токамаков неслучайно, и я абсолютно убежден, что первым демонстрационным [термоядерным] реактором, конечно, станет токамак», — сказал Ильгисонис.