Токамак станет первым демонстрационным термоядерным реактором

СИРИУС /федеральная территория/, 30 сентября. /ТАСС/. Российский токамак с реакторными технологиями (ТРТ) сосредоточит набор инновационных технологий, необходимых для создания демонстрационного термоядерного реактора. Об этом журналистам в кулуарах XXI Всероссийской конференции «Диагностика высокотемпературной плазмы» сообщил директор направления научно-технических исследований и разработок Госкорпорации «Росатом» Виктор Ильгисонис.
В мире существуют различные проекты по разработке технологий термоядерного синтеза. В частности, это устройства-стеллараторы, открытые ловушки, компактные торы. Как отметил Ильгисонис, периодически возникают заявления, что их разработчикам удастся в ближайшее время «обуздать» термоядерную энергию и создать энергетический реактор.
«Токамаки вышли вперед не случайно. В концепцию токамака была заложена весьма плодотворная дебютная идея, а именно — одна и та же конфигурация тока и магнитного поля обеспечивала и нагрев, и удержание плазмы. Все остальные системы (проекты термоядерного реактора — прим. ТАСС) должны порознь заботиться об обеспечении этих условий — удержание, устойчивость и нагрев плазмы. Поэтому преимущество токамаков неслучайно, и я абсолютно убежден, что первым демонстрационным [термоядерным] реактором, конечно, станет токамак», — сказал Ильгисонис.
Токамак расшифровывается как «тороидальная камера с магнитными катушками». Со временем эта аббревиатура стала интернациональным термином. В мае 2021 года в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» был осуществлен физический пуск токамака Т-15МД. Цель его создания — развитие исследований в области управляемого термоядерного синтеза. Предполагается, что использование токамака позволит в будущем создать термоядерный источник нейтронов для нужд ядерной энергетики и энергетический термоядерный реактор.