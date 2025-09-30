Мэр японского города попалась на визитах в отели для секса с женатым подчиненным

24 сентября чиновница провела пресс-конференцию, где признала, что действительно посещала такие заведения вместе с коллегой. Она утверждала, что встречи носили исключительно рабочий характер и были нужны для обсуждения вопросов, которые нельзя было поднять с другими сотрудниками. По словам Огавы, сначала они встречались в ресторанах, но это могло вызвать лишнее внимание.