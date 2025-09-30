Мэр японского города попалась на визитах в отели для секса с женатым подчиненным

Мэр города Маэбаси в префектуре Гумма 42-летняя Акира Огава оказалась в центре скандала из-за визитов в так называемые отели любви вместе с женатым подчиненным. Об этом сообщает The Chosun Ilbo.
24 сентября чиновница провела пресс-конференцию, где признала, что действительно посещала такие заведения вместе с коллегой. Она утверждала, что встречи носили исключительно рабочий характер и были нужны для обсуждения вопросов, которые нельзя было поднять с другими сотрудниками. По словам Огавы, сначала они встречались в ресторанах, но это могло вызвать лишнее внимание.
Мэр настаивала, что между ней и подчиненным не было романтических отношений. Она объяснила, что несколько раз пользовалась служебным автомобилем для поездок, однако подчеркнула, что оплачивать номера приходилось из собственных средств.
Газеты писали, что с июля по сентябрь чиновницу видели в отелях любви более десяти раз. Огава извинилась за «недальновидное поведение» и заявила, что намерена проконсультироваться с юристами, чтобы урегулировать последствия скандала, передает издание.
Ранее в Узбекистане во время совещания по видеосвязи сотрудник Министерства занятости и сокращения бедности страны посадил к себе на колени секретаршу и стал обниматься с ней, забыв выключить камеру. Позднее обоих сотрудников уволили, а видеоролик стал вирусным.