Запрет на посещение лесов сохраняется в Лепельском районе

Так, по данным на утро 30 сентября, запрет остается актуален для Лепельского района Витебской области.
Ограничения на посещение лесных массивов введены на большей части страны. Такие меры предприняты повсеместно в Брестской и Гродненской областях, а также Минской (за исключением открытых к посещению Молодечненского, Вилейского, Логойского, Солигорского, Стародорожского, Любанского районов) и Витебской (за исключением Сенненского, Витебского и Лиозненского районов, где вход в леса разрешен).
В Могилевской области ограничено посещение в девяти районах: Осиповичском, Белыничском, Костюковичском, Хотимском, Кричевском, Шкловском, Климовичском, Могилевском и Круглянском.
На карте Гомельской области все районы, за исключением Брагинского, где действует ограничение, отмечены зеленым цветом.
Как напомнили в ведомстве, интерактивная карта на портале Минлесхоза постоянно обновляется. Информация актуализируется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.