Запрет на посещение лесов сохраняется в Лепельском районе

Ограничения на посещение лесных массивов введены на большей части страны. Такие меры предприняты повсеместно в Брестской и Гродненской областях, а также Минской (за исключением открытых к посещению Молодечненского, Вилейского, Логойского, Солигорского, Стародорожского, Любанского районов) и Витебской (за исключением Сенненского, Витебского и Лиозненского районов, где вход в леса разрешен).