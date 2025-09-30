Ричмонд
Запрет на посещение лесов сохраняется в Лепельском районе

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов сохраняется в Лепельском районе. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на официальном сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Так, по данным на утро 30 сентября, запрет остается актуален для Лепельского района Витебской области.

Ограничения на посещение лесных массивов введены на большей части страны. Такие меры предприняты повсеместно в Брестской и Гродненской областях, а также Минской (за исключением открытых к посещению Молодечненского, Вилейского, Логойского, Солигорского, Стародорожского, Любанского районов) и Витебской (за исключением Сенненского, Витебского и Лиозненского районов, где вход в леса разрешен).

В Могилевской области ограничено посещение в девяти районах: Осиповичском, Белыничском, Костюковичском, Хотимском, Кричевском, Шкловском, Климовичском, Могилевском и Круглянском.

На карте Гомельской области все районы, за исключением Брагинского, где действует ограничение, отмечены зеленым цветом.

Как напомнили в ведомстве, интерактивная карта на портале Минлесхоза постоянно обновляется. Информация актуализируется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.