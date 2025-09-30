Трамп выступит с заявлением из Белого дома 30 сентября

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 30 сентября, в 18:00 по московскому времени сделает объявление из Овального кабинета Белого дома.
Соответствующая информация содержится в расписании американского лидера. Однако тема обращения не раскрывается, передает Roll Call.
Ранее стало известно, что полноценный план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа предполагает немедленное прекращение боевых действий, вывод войск Израиля и заморозку линии фронта в обмен на освобождение заложников ХАМАС.
Позже в зарубежных СМИ появилась информация, что Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США к концу этого года. Уиткофф курировал усилия США по мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе.
Активисты оставили послание президенту Соединенных Штатов на пляже Тель-Авива. На кадрах видно, как дрон пролетает над пляжем, на котором сделан рисунок с изображением Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньамина Нетаньяху.