Трамп выступит с заявлением из Белого дома 30 сентября

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 30 сентября, в 18:00 по московскому времени сделает объявление из Овального кабинета Белого дома.

Соответствующая информация содержится в расписании американского лидера. Однако тема обращения не раскрывается, передает Roll Call.

Ранее стало известно, что полноценный план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа предполагает немедленное прекращение боевых действий, вывод войск Израиля и заморозку линии фронта в обмен на освобождение заложников ХАМАС.

Позже в зарубежных СМИ появилась информация, что Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США к концу этого года. Уиткофф курировал усилия США по мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе.

Активисты оставили послание президенту Соединенных Штатов на пляже Тель-Авива. На кадрах видно, как дрон пролетает над пляжем, на котором сделан рисунок с изображением Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньамина Нетаньяху.

