Лиса пришла в Сестрорецк и пообщалась с вороной

В Сестрорецке лиса пришла в парк. Фотографии и видео Ольги Тен публикует 30 сентября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Заметное увеличение численности лисиц в городах, по его словам, связано как минимум с двумя факторами. Во-первых, практически сошла на нет охота на лис, их мех больше не пользуется спросом. Во-вторых, резко сократилась численность бродячих собак. Раньше они не пускали лис в города как своих пищевых конкурентов, а теперь этой преграды нет.

С приходом холодов лисицы чаще заглядывают в населенные пункты, где проще найти еду, и даже размножаются здесь. Ни в коем случае не нужно их подкармливать. Даже живя в городской черте, лисам лучше уметь добывать еду самостоятельно, а они полезны тем, что регулируют численность грызунов.