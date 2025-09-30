Ричмонд
Володин поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с третьей годовщиной воссоединения ДНР и лнр, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Поздравление опубликовано на сайте парламента.

Володин отметил важность праздника.

«Поздравляю с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией», — говорится в поздравлении. В своем обращении Володин отметил, что три года назад жители этих регионов сделали осознанный выбор в пользу восстановления исторической справедливости, вернувшись на свою Родину.

Было подчеркнуто, что это решение определило общее будущее и открыло новые возможности для развития страны. По словам спикера, совместное преодоление вызовов делает всех сильнее.

Также в поздравлении упоминалось, что за прошедшие три года для интеграции новых территорий в единое правовое поле России было принято 67 законов. Как ранее отмечал Володин, большинство из этих законодательных инициатив направлены на развитие экономики, защиту социальных гарантий и охрану здоровья жителей этих регионов.

