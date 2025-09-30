В Пермском крае временно ограничили движение транспорта через два ж/д переезда

Автомобилистов Пермского края предупреждают о временном ограничении движения 30 сентября через два железнодорожных переезда. На переездах в Чернушке и Верещагино проведут ремонт.
На ж/д переезде 1304 км станции «Чернушка» по ул. Урицкого проведут ремонтные работы с 09:00 до 20:00. Переезд полностью закроют для движения автомобильного транспорта.
На ж/д переезде 1312 км станции «Верещагино» перегона «Верещагино-Бородулино» с 09:00 до 13:00 запланировали движение по одной дорожной полосе. На переезде проведут работы по регулировке резинокордового настила.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршрут движения.