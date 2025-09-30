Свердловская область на 99,5% подготовилась к отопительному сезону

Тепло уже подано во все муниципалитеты Свердловской области. Свыше 14 тысяч километров тепловых сетей подключили в отоплению, а также почти 11 тысяч километров водопроводов и более 6,7 тысячи километров канализационных линий. К началу отопительного периода подготовили более 30 тысяч многоквартирных домов.