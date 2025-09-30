Ричмонд
Свердловская область на 99,5% подготовилась к отопительному сезону

Подготовка к зиме на Среднем Урале завершена почти на 100%

Источник: Комсомольская правда

К отопительному сезону в Свердловской области готовы практически полностью. Уровень подключения региона достиг 99,5%. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Тепло уже подано во все муниципалитеты Свердловской области. Свыше 14 тысяч километров тепловых сетей подключили в отоплению, а также почти 11 тысяч километров водопроводов и более 6,7 тысячи километров канализационных линий. К началу отопительного периода подготовили более 30 тысяч многоквартирных домов.

Особое внимание было уделено замене изношенных коммуникаций. В полном объеме выполнена запланированная замена 201 километра тепловых сетей, 231 километра водопроводных и 85 километров канализационных.

— Все ключевые работы выполнены в установленные сроки, и жители области уже обеспечены теплом. Мы подошли к зиме с высокой степенью готовности котельных, сетей и жилого фонда, создали необходимые резервы топлива и материалов, — подчеркнул и. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

Напомним, что в Екатеринбурге отопительный сезон официально стартовал 15 сентября. Подготовка к зиме велась с мая и была завершена в установленные сроки. Первыми тепло получили социальные учреждения, затем началось подключение более 8400 многоквартирных домов города.